صواريخ أمريكية تصيب مواقع قرب بندر عباس في إيران

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بتعرض مواقع في محيط جزيرة قشم، وبندر عباس، جنوب إيران، لضربات أمريكية، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.
ونقلت وكالة تسنيم أن مواقع في محيط جزيرة قشم تعرضت لـ”قصف بمقذوفات أمريكية”، وفقاً لمراسلها، في الوقت الذي أفادت وكالة مهر أن المقذوفات أصابت مواقع في محيط جزيرة قشم عند الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن السلطات ستعلن تقريراً تفصيلياً بعد استكمال التقييمات الأولية، دون الكشف عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر.
بدورها، أشارت وكالة فارس الإيرانية، إلى أن صواريخ أمريكية أصابت مواقع قرب بندر عباس.
وجاءت هذه الضربات بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استكمال أحدث موجة من العمليات العسكرية ضد إيران، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت “سنتكوم” إن الضربات استهدفت مراكز قيادة إيرانية، ومنظومات دفاع جوي، وقدرات صاروخية وطائرات بدون طيار، ومنشآت للمراقبة الساحلية في عدة مواقع، بينها مدينة بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني وقواعد رئيسية للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.