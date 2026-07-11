Icon

سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري Icon قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية ‏بريف القنيطرة السوري Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية Icon ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال Icon الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها Icon استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر Icon قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية Icon حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة Icon منتجع الوادي.. نافورة عالمية ومشروع سياحي نوعي في عسير Icon مشروع «مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام» يحصد اعترافًا دوليًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تكتسي مدينة الباحة خلال موسم الصيف بمشهد طبيعي أخّاذ، إذ تعانق السحب الكثيفة قمم الجبال، ويتغلغل الضباب بين الأشجار والمباني والطرقات، وسط أجواء معتدلة تفوح فيها روائح النباتات العطرية.

وتجلّت منطقة السراة بأبهى صورها مع هطول زخات من الأمطار، لا سيما عند غروب الشمس، حين تمتزج ألوان الشفق البرتقالية ببياض السحب المتدفقة من سفوح الجبال.

وأضفت أضواء القرى والمنتزهات والحدائق المنعكسة بين السحب جمالًا على المشهد، الذي جمع بين هدوء الطبيعة وروعة العمران في لوحة بصرية استقطبت الأهالي والزوار والمصطافين.

ودفعت الأجواء المعتدلة الزوار إلى التنزه في منتزهات المنطقة، وتوثيق مشاهد الضباب وهو يعانق الجبال وسط زخات المطر، مستمتعين بما تتميز به الباحة من طبيعة خلابة ومناخ معتدل، مما زادَها ابتهاجًا وترحيبًا بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن المناظر الطبيعية.

ورصدت عدسة “واس” عددًا من المشاهد التي أبرزت جمال الضباب والسحب فوق مرتفعات الباحة، وما تتمتع به المنطقة من تنوع بيئي ومناخي يعزز حضورها وجهةً سياحية بارزة في المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء 
السعودية

أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى...

السعودية