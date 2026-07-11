ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال

تكتسي مدينة الباحة خلال موسم الصيف بمشهد طبيعي أخّاذ، إذ تعانق السحب الكثيفة قمم الجبال، ويتغلغل الضباب بين الأشجار والمباني والطرقات، وسط أجواء معتدلة تفوح فيها روائح النباتات العطرية.

وتجلّت منطقة السراة بأبهى صورها مع هطول زخات من الأمطار، لا سيما عند غروب الشمس، حين تمتزج ألوان الشفق البرتقالية ببياض السحب المتدفقة من سفوح الجبال.

وأضفت أضواء القرى والمنتزهات والحدائق المنعكسة بين السحب جمالًا على المشهد، الذي جمع بين هدوء الطبيعة وروعة العمران في لوحة بصرية استقطبت الأهالي والزوار والمصطافين.

ودفعت الأجواء المعتدلة الزوار إلى التنزه في منتزهات المنطقة، وتوثيق مشاهد الضباب وهو يعانق الجبال وسط زخات المطر، مستمتعين بما تتميز به الباحة من طبيعة خلابة ومناخ معتدل، مما زادَها ابتهاجًا وترحيبًا بضيوفها وزوَّارها الباحثين عن المناظر الطبيعية.

ورصدت عدسة “واس” عددًا من المشاهد التي أبرزت جمال الضباب والسحب فوق مرتفعات الباحة، وما تتمتع به المنطقة من تنوع بيئي ومناخي يعزز حضورها وجهةً سياحية بارزة في المملكة.