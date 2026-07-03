خطيب المسجد النبوي: بادروا بفعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات فما أفلح وفاز إلا المتقون ضبط أكثر من 208 آلاف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية عُقل عبر منفذ الحديثة خطيب المسجد الحرام: راقبوا الجزاء ولا تغرنكم الآمال والتسويف السعودية تدين وتستنكر تفجير عبوة ناسفة بمقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس رياح نشطة على منطقة تبوك واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز سويسرا تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بفوزها على الجزائر البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026 توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
أحبط جمرك الحديثة محاولة لتهريب أكثر من 208 آلاف حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، بعد ضبطها مخبأة داخل إرسالية “عُقل” وردت إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عملية الضبط جاءت ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، مؤكدة أنه جرى استكمال الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأسفرت العملية عن القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، في إطار التكامل الأمني الهادف إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من عمليات التهريب.
#ارقد_وآمن | جمرك الحديثة يُحبط محاولة تهريب أكثر من 208 آلاف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، ضُبطت مُخبأة في إرسالية "عُقل" وردت إلى المملكة عبر المنفذ، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبِلَي المضبوطات داخل المملكة.#زاتكا pic.twitter.com/MpPmrwj4xu
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 3, 2026