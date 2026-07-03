ضبط أكثر من 208 آلاف حبة إمفيتامين مخبأة في إرسالية عُقل عبر منفذ الحديثة

أحبط جمرك الحديثة محاولة لتهريب أكثر من 208 آلاف حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، بعد ضبطها مخبأة داخل إرسالية “عُقل” وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عملية الضبط جاءت ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، مؤكدة أنه جرى استكمال الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأسفرت العملية عن القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، في إطار التكامل الأمني الهادف إلى حماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من عمليات التهريب.