ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية

تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بحي العزيزية، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت مواقع تُستخدم في أنشطة مخالفة للأنظمة، ضمن جهودها لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.

وأوضحت الأمانة بحسب الإخبارية، أن الموقع الأول عبارة عن شقة سكنية استُغلت كمعمل لتجهيز العباءات النسائية، حيث ضُبطت بداخلها كميات كبيرة من الأقمشة والعباءات، إضافة إلى 20 معدة تُستخدم في أعمال التصنيع، كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 عاملاً مخالفاً يعملون لحسابهم الخاص.

وفي الموقع الثاني، كشفت الفرق الرقابية عن معمل مخصص لتقليد العلامات التجارية، عُثر بداخله على 6503 قمصان رياضية مقلدة تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية عالمية، إلى جانب معدات للطباعة والخياطة تُستخدم في عمليات التصنيع والتقليد.

وأكدت أمانة جدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، استمراراً لجهودها في مكافحة الأنشطة غير النظامية والحد من تداول المنتجات المقلدة داخل الأسواق.