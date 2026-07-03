حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32) تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات جامعة تبوك تبدأ مرحلة المفاضلة اللحظية عبر منصة قبول للعام الجامعي 1448هـ رجل يضرم النار في نفسه أمام مقر الأمم المتحدة رياض محرز يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج الجزائر من كأس العالم انخفاض أسعار الغذاء عالميًا للشهر الثاني مع تراجع الحبوب عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم في لبنان بعد تراجع التصعيد
تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بحي العزيزية، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت مواقع تُستخدم في أنشطة مخالفة للأنظمة، ضمن جهودها لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلك.
وأوضحت الأمانة بحسب الإخبارية، أن الموقع الأول عبارة عن شقة سكنية استُغلت كمعمل لتجهيز العباءات النسائية، حيث ضُبطت بداخلها كميات كبيرة من الأقمشة والعباءات، إضافة إلى 20 معدة تُستخدم في أعمال التصنيع، كما أسفرت الحملة عن ضبط 12 عاملاً مخالفاً يعملون لحسابهم الخاص.
وفي الموقع الثاني، كشفت الفرق الرقابية عن معمل مخصص لتقليد العلامات التجارية، عُثر بداخله على 6503 قمصان رياضية مقلدة تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية عالمية، إلى جانب معدات للطباعة والخياطة تُستخدم في عمليات التصنيع والتقليد.
وأكدت أمانة جدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، استمراراً لجهودها في مكافحة الأنشطة غير النظامية والحد من تداول المنتجات المقلدة داخل الأسواق.