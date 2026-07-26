ضبط أكثر من 8 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

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نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الأحد 19 يوليو 2026م حتى السبت 25 يوليو 2026م.
وبحسب المرور، أسفرت الحملة عن ضبط 8,216 دراجة آلية مخالفة، توزعت على عدد من المناطق والمحافظات، حيث تم ضبط 4,407 دراجات في منطقة الرياض، و1,862 في محافظة جدة، و558 في منطقة المدينة المنورة، و414 في المنطقة الشرقية، و205 في العاصمة المقدسة، و204 في محافظة الطائف.