Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول Icon لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر Icon الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي Icon الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير Icon إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا Icon الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط أكثر من 8 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

الأحد ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
ضبط أكثر من 8 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الأحد 19 يوليو 2026م حتى السبت 25 يوليو 2026م.

وبحسب المرور، أسفرت الحملة عن ضبط 8,216 دراجة آلية مخالفة، توزعت على عدد من المناطق والمحافظات، حيث تم ضبط 4,407 دراجات في منطقة الرياض، و1,862 في محافظة جدة، و558 في منطقة المدينة المنورة، و414 في المنطقة الشرقية، و205 في العاصمة المقدسة، و204 في محافظة الطائف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية

ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية