ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في المدينة المنورة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تُستخدمان في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.