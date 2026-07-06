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ضبط مخالف لترويج الحشيش والإمفيتامين في جازان

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
ضبط مخالف لترويج الحشيش والإمفيتامين في جازان
المواطن - فريق التحرير

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ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد ضبطه متورطًا في ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، إلى جانب حيازته أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت الإدارة أنه جرى إيقاف المتهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، قبل إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني [[email protected]](mailto:[email protected])، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.

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