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ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في تبوك

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢١ مساءً
ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة تبوك مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لممارسته التسول، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة؛ بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، ممثلةً بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.

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