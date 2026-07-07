ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في تبوك

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة تبوك مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لممارسته التسول، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وحثّ الأمن العام المتبرعين على توجيه تبرعاتهم عبر المنصات الرسمية المعتمدة؛ بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، ممثلةً بالأمن العام، في مكافحة ظاهرة التسول بمختلف صورها وأشكالها.