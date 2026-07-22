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ضبط مخالف لنظام البيئة في عسير

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢١ مساءً
ضبط مخالف لنظام البيئة في عسير
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في منطقة عسير، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات إلى الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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