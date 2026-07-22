ضبط مخالف لنظام البيئة في عسير ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة مركز البنية التحتية بالرياض يُطلق مستشارًا ذكيًا لكود البنية التحتية رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة 19 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في المدينة المنورة دخلت التطوير أو التداول المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر الحج والعمرة: حافظات زمزم للشرب فقط وليست للوضوء أو تعبئة القوارير ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 5300 قتيلًا الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية في منطقة عسير، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات إلى الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.