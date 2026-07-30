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ضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٥ مساءً
ضبط مقيمين مخالفين لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أن معدتين ضُبطتا تستخدمان في تجريف التربة ونقلها، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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