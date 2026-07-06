Icon

الإخلاء الطبي ينقل مواطنتين من إسطنبول لاستكمال العلاج في المملكة Icon باكستان تواجه موجة جفاف أكثر من المعدلات الطبيعية Icon وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبًا سنويًّا إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية في تسع دول صديقة Icon مقتل وإصابة 330 طفلًا في السودان خلال 6 أشهر Icon ضبط مواطنٍ مخالفٍ لنظام البيئة بمحمية طويق الطبيعية Icon أمانة القصيم ترفع أكثر من 336 ألف طن من النفايات Icon روسيا تصعد هجماتها على كييف وسقوط وأوكرانيا تؤكد سقوط 9 قتلى Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية القُمر بذكرى الاستقلال Icon بلجيكا تستغرب تعليق إيقاف بالوجون قبل مواجهة أمريكا في كأس العالم 2026 Icon فلكية جدة: اليوم.. الأرض تبلغ أبعد نقطة عن الشمس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ضبط مواطنٍ مخالفٍ لنظام البيئة بمحمية طويق الطبيعية

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٢ مساءً
ضبط مواطنٍ مخالفٍ لنظام البيئة بمحمية طويق الطبيعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999)، و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد