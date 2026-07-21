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ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف تعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي، بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير.

وأوضحت القوات أن الإجراءات النظامية جرى تطبيقها بحق المخالف، وفقًا لنظام البيئة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن عقوبة إشعال النار في غير المواقع المخصصة بالغابات والمتنزهات الوطنية تصل إلى غرامة مقدارها 3,000 ريال.

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