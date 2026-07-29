قطر تدين بشدة محاولات استهداف منشآت بترولية سعودية بطائرات مسيّرة قادمة من العراق ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على السعودية من المليشيات الموالية لإيران بالعراق القتل حدًّا بأحد الجناة اقتحم منزلًا واغتصب امرأة وقتلها عمدًا في الشمالية حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط مخالفًا لممارسته صيد الأسماك دون تصريح فهد بن سلطان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري الغطاء النباتي يطرح 10 فرص تنمية مستدامة بشراكات استثمارية في الباحة المرور يطلق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة القمح يرتفع بأكثر من 1% في بورصة شيكاغو
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (14) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.