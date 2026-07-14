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ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٩ مساءً
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خليجيًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (49) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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