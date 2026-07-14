ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين #يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خليجيًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (49) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.