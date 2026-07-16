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ضبط مواطن مخالف بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١١ مساءً
ضبط مواطن مخالف بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لدخوله بمركبته في الفياض والروضات البرية المحمية بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعلى الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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