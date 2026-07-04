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ضبط مواطن مخالف لارتكابه بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٥:١٧ مساءً
ضبط مواطن مخالف لارتكابه بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (6) متون من الإبل في مواقع يُحظر الرعي فيها بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطبّقت بحقه الإجراءات النظامية.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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