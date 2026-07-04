Icon

ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم في منطقة عسير Icon المرور: ‏‏استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة Icon هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظّم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل Icon ناقلات تعود أدراجها في مضيق هرمز Icon وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا مع نظيره السوري Icon اكتشاف مذهل لعلاج السمنة بلا معاناة Icon اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC” Icon ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89 Icon رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية

ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم في منطقة عسير

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٠ مساءً
ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم في منطقة عسير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في منطقة عسير، وطبّقت بحقه الإجراءات النظامية.

وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في عسير
السعودية

ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في عسير

السعودية
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
السعودية

ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن...

السعودية
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
السعودية

القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56...

السعودية
منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع الحركة التجارية في عسير
السعودية

منافسات كأس العالم تنشط قطاع الضيافة وترفع...

السعودية
إمارة عسير: التحقيق جارٍ في حادث سقوط لعبة ترفيهية بأحد مهرجانات أبها
أخبار رئيسية

إمارة عسير: التحقيق جارٍ في حادث سقوط...

أخبار رئيسية
مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة الحياة وتنشط الاقتصاد بعسير
السعودية

مشاريع أنسنة الطرق والمرافق العامة تعزز جودة...

السعودية