ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة التخييم في منطقة عسير المرور: استخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف لتجاوز المركبات مخالفة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظّم الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية أكتوبر المقبل ناقلات تعود أدراجها في مضيق هرمز وزير الداخلية يستعرض العلاقات ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا مع نظيره السوري اكتشاف مذهل لعلاج السمنة بلا معاناة اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC” ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89 رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في منطقة عسير، وطبّقت بحقه الإجراءات النظامية.
وأوضحت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.