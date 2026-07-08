ضبط مواطن مخالف لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية طويق الطبيعية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية طويق الطبيعية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو إقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.