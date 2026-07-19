ضبط مواطن نقل 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بعد رصد قيامه بنقل ثلاثة أمتار مكعبة من الحطب المحلي داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الرياض.

وأكد الأمن البيئي اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق الأنظمة المعمول بها، كما جرى تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.