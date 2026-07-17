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ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية  

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٤ مساءً
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية  
المواطن - واس

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ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة (3) مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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