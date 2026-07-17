لوحة نادرة تجمع سور القرآن الكريم كاملة داخل رسم للحرم المكي في متحف البحر الأحمر ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية إيران تدعو مواطنيها إلى خفض استهلاك الكهرباء بعد الضربات الأمريكية خطيب المسجد النبوي: تجنبوا جعل الطلاق وسيلة للحلف أو التهديد خطيب المسجد الحرام: العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم وأعظمها طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة (3) مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.