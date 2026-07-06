Icon

ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع Icon ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة في المناطق البحرية Icon منها اشتراطات مصانع ومستودعات مبيدات.. طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon السعودية تطلق خدمة تأشيرة الباقات السياحية لتسهيل رحلة الزوار Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ملاوي بذكرى يوم الجمهورية Icon موهبة تطلق المرحلة الثالثة من التدريب المكثف لتأهيل طلبة المنتخبات العلمية Icon #يهمك_تعرف | المرور يوضح خطوات التصرف الآمن عند انفجار إطار المركبة Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنتين من إسطنبول لاستكمال العلاج في المملكة Icon باكستان تواجه موجة جفاف أكثر من المعدلات الطبيعية Icon وزارة الدفاع تبتعث 250 طالبًا سنويًّا إلى 21 جامعة وأكاديمية وكلية عسكرية في تسع دول صديقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة في المناطق البحرية

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠١ مساءً
ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة في المناطق البحرية
المواطن - فريق التحرير

ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة (4) مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد