رفع كفاءة طريق الملك فيصل بطول 10 كم لتعزيز انسيابية الحركة في تبوك ضبط 6 مخالفين للأنشطة البحرية في المناطق البحرية بالمملكة “أسر التوحد” تستعد لإطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد” بالتعاون مع إكسبو 2030 الرياض أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات رياح شديدة على منطقة حائل الأكاديمية الصحية تعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان القصيم.. تنوع طبيعي يعزز مكانتها وجهة للسياحة البيئية
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة (6) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، واستخدامهم أدوات محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.