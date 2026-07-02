ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بأحد مراكز المساج

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص ستة وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج)

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه في منصة إكس، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المنطقة، وفق الحساب الرسمي لـ «الأمن العام» بمنصة (إكس).