ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة من الأحد 12 يوليو 2026م إلى السبت 18 يوليو 2026م، حيث ضبطت 9,254 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة».

وأوضحت إدارة المرور، عبر منصة إكس، أنه تم ضبط 4523 مخالفة في منطقة الرياض، وفي العاصمة المقدسة تم ضبط 222 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة تم ضبط 471 دراجة مخالفة.