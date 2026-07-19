النباتات العطرية تضفي لمسات طبيعية وجمالية على الحدائق المنزلية بنجران آلية تمديد تأشيرات الزيارة عبر أبشر وأبرز الشروط ضبط 9,254 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية قطر والأردن ومصر حرائق وأضرار بمرافق تابعة للكهرباء الكويتية إثر هجمات إيرانية سلمان للإغاثة يوزع 25 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة بدء التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة معادن أعمدة الغبار الدوارة.. ظاهرة جوية تنشأ بفعل حرارة سطح الأرض اكتمال مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة هيئة العقار تعلن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية
أعلنت الإدارة العامة للمرور نتائج الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة من الأحد 12 يوليو 2026م إلى السبت 18 يوليو 2026م، حيث ضبطت 9,254 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة».
وأوضحت إدارة المرور، عبر منصة إكس، أنه تم ضبط 4523 مخالفة في منطقة الرياض، وفي العاصمة المقدسة تم ضبط 222 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة تم ضبط 471 دراجة مخالفة.