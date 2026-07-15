الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها عدوى معوية تنتشر في أكثر من نصف الولايات الأمريكية الغطاء النباتي يطرح 16 فرصة تنمية مستدامة بالقصيم الذهب يرتفع بأكثر من اثنين بالمئة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء حركة غير اعتيادية في مضيق هرمز OpenAI تعمل على مكبر صوت ذكي بلا شاشة للتحكم في المنزل أسعار السكن والنقل تدعم بقاء التضخم في السعودية عند 1.8% لليوم الرابع.. واشنطن تكثف ضرباتها ضد مواقع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المقامة على أملاك الأمانات والبلديات، بما يتيح للمستثمرين تمديد عقودهم بعد انقضاء نصف مدتها، وفق إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز استدامة الاستثمارات البلدية.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تمنح المستثمرين فرصة مواصلة تطوير مشاريعهم القائمة والتوسع فيها، بما يسهم في تعزيز استقرار الاستثمارات ورفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات التابعة للأمانات والبلديات.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التنمية الحضرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع البلدية.
وأضافت الوزارة أن ضوابط التمديد المبكر تستهدف دعم استدامة المشاريع الاستثمارية، والإسهام في تحسين جودة الحياة داخل المدن السعودية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية.