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السعودية

ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ مساءً
ضوابط جديدة تتيح تمديد العقود الإيجارية للمشاريع البلدية بعد نصف مدتها
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المقامة على أملاك الأمانات والبلديات، بما يتيح للمستثمرين تمديد عقودهم بعد انقضاء نصف مدتها، وفق إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز استدامة الاستثمارات البلدية.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تمنح المستثمرين فرصة مواصلة تطوير مشاريعهم القائمة والتوسع فيها، بما يسهم في تعزيز استقرار الاستثمارات ورفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات التابعة للأمانات والبلديات.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التنمية الحضرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشاريع البلدية.

وأضافت الوزارة أن ضوابط التمديد المبكر تستهدف دعم استدامة المشاريع الاستثمارية، والإسهام في تحسين جودة الحياة داخل المدن السعودية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية.

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