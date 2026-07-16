ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون معرض الوحي

زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448هـ، معرض الوحي في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، ضمن البرنامج الثقافي والمعرفي الذي أعدته الوزارة؛ بهدف إثراء تجربة الضيوف وتعريفهم بالمواقع التاريخية والإسلامية المرتبطة بالسيرة النبوية.



واطّلع الضيوف خلال الزيارة على محتويات المعرض التي تستعرض قصص الأنبياء -عليهم السلام-، ومحطات من السيرة النبوية، إلى جانب العروض التفاعلية التي توظف أحدث التقنيات الرقمية لتجسيد قصة نزول الوحي في غار حراء، بما أسهم في تقديم تجربة معرفية تثري وعي الضيوف بتاريخ الرسالة الإسلامية، وتعزز ارتباطهم بالمكان الذي شهد بداية نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وتأتي الزيارة ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لرحلة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي يهدف إلى تعريف المستضافين بالمواقع الإسلامية والتاريخية في مكة المكرمة، وإثراء تجربتهم المعرفية إلى جانب أداء مناسك العمرة.

يُذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج تضم (250) معتمرًا ومعتمرة من (16) دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونغ كونغ، وتايوان، ومنغوليا.