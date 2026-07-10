ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بحفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة المقدمة لهم

أشاد ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448هـ، بما وجدوه من حفاوة الاستقبال والخدمات المتكاملة منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكدين أن ما تقدمه المملكة يعكس رسالتها الراسخة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بضيوف الرحمن.

ورفع الضيوف من المدينة المنورة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على كرم الاستضافة وحسن الضيافة، مشيدين بما وفرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خدمات وتنظيم أسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية لأداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وطمأنينة.

وعبّر عبدالقادر حسين من مملكة كمبوديا عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدًا أن اختياره ضمن البرنامج مثّل مصدر فخر وسعادة كبيرة له، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم عليها الأمن والرخاء.

من جانبه، أكد البروفيسور سودار روتاب عبدالحكيم من جمهورية إندونيسيا أن البرنامج يؤدي دورًا مهمًا في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز أواصر الأخوة بين المسلمين، مشيرًا إلى أن الزيارة التي تشمل المدينة المنورة ومكة المكرمة تسهم في توثيق الروابط الروحية بين المشاركين، معربًا عن اعتزازه بالدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البرنامج، ومشيدًا بالعلاقات المتميزة بين المملكة وإندونيسيا.

وثمّن لقمان يوسف من مملكة كمبوديا مبادرة الاستضافة، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام قيادة المملكة بخدمة المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وحرصها على تمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والراحة.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وجّه باستضافة (1000) معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على نفقته الخاصة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتضم الدفعة الأولى من البرنامج الذي يُنفذ على أربع دفعات خلال عام 1448هـ، (250) معتمرًا ومعتمرة يمثلون (16) دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان، ومنغوليا.