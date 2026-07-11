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ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٠ مساءً
ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
المواطن - فريق التحرير

 

زار ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للعام الحالي 1448هـ، مساء يوم امس الجمعة، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة”، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي أعدّته الوزارة لضيوف البرنامج خلال زيارتهم المدينة المنورة.

واطّلع ضيوف البرنامج على أقسام المعرض والمتحف، بدءًا بجناح الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وجناح النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ثم جناحي مكة المكرمة والمدينة المنورة قديمًا، إضافة إلى الجناح الخاص بالأدوات والمقتنيات التي استخدمها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم جناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.


وشاهد الضيوف مقاطع مرئية وصورًا تحكي واقع الدين الإسلامي السمح، والسيرة النبوية المطهّرة، وفضائل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، عبر استخدام تقنيات العرض الحديثة من لوحات “جرافيكس” ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي.

وعبّر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة عن سعادتهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطعٍ أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وموجزة، تُبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي، مقدمين الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على تنظيمها للزيارات الثقافية الإثرائية لضيوف البرنامج.

يذكر أن الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تضم (250) معتمرًا ومعتمرة يمثلون (16) دولة آسيوية، هي: إندونيسيا، وتيمور الشرقية، والفلبين، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلند، وفيتنام، وميانمار، ولاوس، وسنغافورة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان، ومنغوليا.

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