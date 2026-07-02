طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 655 ألف طن قمح

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الرابعة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (655) ألف طن للتوريد خلال الفترة (سبتمبر – أكتوبر 2026م).
وصرح معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن الكمية موزعة على (11) باخرة، بواقع (5) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(5) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرة لميناء جازان.