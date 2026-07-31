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طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى فندقي تجاري بجوار مسجد القبلتين

الجمعة ٣١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٢ مساءً
طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى فندقي تجاري بجوار مسجد القبلتين
المواطن - واس

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طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري في حي القبلتين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المواقع ذات الجاذبية الاقتصادية، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

وأوضحت الأمانة أن الفرصة تقع على تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد، بجوار مسجد القبلتين، أحد أبرز المعالم الإسلامية في المدينة المنورة، وفي نطاق حضري متكامل متعدد الأنشطة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتنوع الاستخدامات.

وبيّنت أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 6,550.21 مترًا مربعًا، بعقد استثماري تصل مدته إلى 50 عامًا، وفترة سماح تبلغ 36 شهرًا، ويستهدف إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري يلبي احتياجات الزوار والمعتمرين، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن الموقع يتميز بحركة مستمرة للزوار والمعتمرين على مدى العام، مما يعزز فرص تحقيق عوائد استثمارية مستدامة، داعيةً المستثمرين والراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقديم عليها إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

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