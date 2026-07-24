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طرح 10 فرص استثمارية بالعقيق لتعزيز التنمية الاقتصادية

الجمعة ٢٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
طرح 10 فرص استثمارية بالعقيق لتعزيز التنمية الاقتصادية
المواطن - واس

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طرحت أمانة منطقة الباحة (10) فرص استثمارية جديدة بمحافظة العقيق لعام 2026، ضمن جهودها الرامية إلى تنمية الاستثمارات البلدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الأصول البلدية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات.
وشملت الفرص الاستثمارية إنشاء وتشغيل وصيانة محطة للمحروقات في موقع مركز كرا، إلى جانب إنشاء وتشغيل وصيانة قاعة أفراح ومناسبات، وعدد من المشاريع السكنية التجارية في مخططات الإسكان الجوهرة، والملك عبدالله، والمطار، بعقود استثمارية تمتد لمدة (25) عامًا.
وتراوحت مساحات المواقع المطروحة بين (823.248) مترًا مربعًا و(50,354.25) مترًا مربعًا، فيما حُددت قيمة شراء كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ (1000) ريال لكل فرصة استثمارية.
وأوضحت الأمانة أن التقديم على الفرص الاستثمارية مستمر حتى 23 أغسطس 2026م، على أن يكون فتح المظاريف في اليوم ذاته.
ودعت أمانة منطقة الباحة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات والتقدم عبر منصة بلدي الإلكترونية أو تطبيق فرص، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم البيئة الاستثمارية في محافظة العقيق.

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