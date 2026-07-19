Icon

عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة Icon توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز Icon مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة Icon طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص Icon الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر Icon القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية Icon #يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا Icon القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية Icon وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ مساءً
طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، (60) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (19) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات في المنصة مشروع “ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية”، الذي طرحته هيئة الحكومة الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسة البنية المؤسسية وتفعيلها، ورفع كفاءتها، وتعزيز حوكمتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 أغسطس 2026م.

وتأكيدًا لأهمية الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكن النمو والازدهار، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع “التحديثات على الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)”؛ للإسهام في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 أغسطس 2026م.

من جانبها، طرحت وزارة الرياضة مشروع “لائحة الأندية الرياضية” لتنظيم تأسيس الأندية الرياضية، وحوكمة أجهزتها الإدارية والتنفيذية، والحصول على العضوية فيها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومهام النادي الرياضية، وترتيب شؤونه الداخلية الإدارية والمالية والتشغيلية، وأحكام دمجه وانفصاله وحله، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 أغسطس 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد