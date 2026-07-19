طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، (60) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (19) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات في المنصة مشروع “ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية”، الذي طرحته هيئة الحكومة الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسة البنية المؤسسية وتفعيلها، ورفع كفاءتها، وتعزيز حوكمتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 أغسطس 2026م.

وتأكيدًا لأهمية الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكن النمو والازدهار، طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع “التحديثات على الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)”؛ للإسهام في وضع الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 14 أغسطس 2026م.

من جانبها، طرحت وزارة الرياضة مشروع “لائحة الأندية الرياضية” لتنظيم تأسيس الأندية الرياضية، وحوكمة أجهزتها الإدارية والتنفيذية، والحصول على العضوية فيها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومهام النادي الرياضية، وترتيب شؤونه الداخلية الإدارية والمالية والتشغيلية، وأحكام دمجه وانفصاله وحله، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 أغسطس 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.