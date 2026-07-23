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طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة الأندية 

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
طرح 60 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها لائحة الأندية 
المواطن - واس

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طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 60 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة على المنصة مشروع (لائحة الأندية التي تتخذ شكل شركة)، الذي طرحته وزارة الرياضة؛ بهدف وضع الأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة لإنشاء نادٍ على شكل شركة، وترخيصه، ومتطلباته، والالتزامات الرياضية والإدارية والمالية المفروضة عليه، والأحكام المتعلقة بالحل والاندماج والتقسيم والإفلاس، كما طرحت الوزارة مشروع (لائحة المعاهد الرياضية)؛ الذي يهدف إلى تنظيم ترخيص المعاهد الرياضية، والقواعد التي تحكم أنشطتها، والحقوق المرتبطة بالمستفيدين، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 16 أغسطس 2026.
ومن جانبها، طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع (تحديث ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات)؛ بهدف تحديد القواعد الحاكمة لإنشاء شركات الأمانات والبلديات وإسناد الأعمال البلدية إليها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 18 أغسطس 2026.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

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