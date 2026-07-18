طريق رفحاء – حائل الجديد يدعم الحركة اللوجستية بين المنطقتين

بطول (246) كيلومترًا يسهم طريق رفحاء – حائل الجديد, بشكل ملموس في دعم الحركة اللوجستية وتنشيط الحراك الاقتصادي بين منطقتي الحدود الشمالية وحائل، إلى جانب اختصار زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة التنقل وسلامته.

ويمتد الطريق -الذي تم استكماله مؤخرًا- من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حتى التقائه بطريق حائل – بقعاء، بما يعزز الربط بين المنطقتين ويرفع كفاءة شبكة الطرق.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق في وقت سابق أن المشروع يمثل امتدادًا للمحور الرابط بين منطقة حائل والمدينة المنورة وصولًا إلى مكة المكرمة، بما يدعم خدمة ضيوف الرحمن ويعزز الترابط بين مناطق المملكة ودول الجوار.

ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وسلامتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، بما يدعم التنمية الاقتصادية واللوجستية.