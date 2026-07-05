Icon

ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 شخصًا Icon جامعة الملك خالد تطلق برنامجًا لتأهيل 3 آلاف مشارك في الابتكار وريادة الأعمال Icon مبابي يقترب من معادلة رقم ميسي التاريخي في كأس العالم Icon ترامب وبوتين يبحثان حرب أوكرانيا في اتصال استمر ساعة ونصف Icon مصرع 20 شخصًا في غرق قارب وسط الكونغو الديمقراطية Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon جامعة جازان تُطلق معسكر الذكاء الاصطناعي Icon منافذ البيع تنتعش بأكثر من 31 ألف طن من ثمار الخوخ المنتجة محليًا Icon هطول أمطار الخير على منطقة جازان Icon ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق “سن الحقايق” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ صباحاً
طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، بينما يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية
طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية في عدة مناطق
السعودية

طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية...

السعودية