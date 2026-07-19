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طقس الأحد.. رياح نشطة وأمطار رعدية وأجواء حارة في عدة مناطق

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
طقس الأحد.. رياح نشطة وأمطار رعدية وأجواء حارة في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة، في حين تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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