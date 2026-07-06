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طقس الاثنين.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ صباحاً
طقس الاثنين.. أجواء حارة ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، ارتفاع درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، بينما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

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