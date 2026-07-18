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طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق يشمل الطريق الساحلي الواصل من جدة إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض ونجران، كما يبقى الطقس حارًا خلال فترة النهار على أجزاء من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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