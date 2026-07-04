طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.