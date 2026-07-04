Icon

الخطوط السعودية تنفي تسليم طائرات مملوكة لها لجهة خاضعة للعقوبات Icon كولومبيا تتغلب على غانا وتتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم Icon الأرجنتين تعبر الرأس الأخضر في مباراة مثيرة وتتأهل إلى دور الـ16 Icon طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق Icon التحالف: تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني Icon مصر تفوز على أستراليا وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم Icon #يهمك_تعرف | حالات إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار في الرياض Icon الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر وكولومبيا تلتقي غانا غدًا في ختام دور الـ(32) لمونديال 2026 Icon اللومي الحساوي موروث زراعي ينتجه مزارعو الأحساء ويغذي الأسواق بالمنطقة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان كيكو صوفيا هيغوتشي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة (15 – 30) كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية في عدة مناطق
السعودية

طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية...

السعودية
طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية