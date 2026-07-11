طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض ونجران، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.