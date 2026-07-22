طيران ناس يؤكد شراء 25 طائرة جديدة من إيرباص تشمل 20 طائرة A321neo و5 طائرات A330neo عريضة البدن

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن تأكيد شراء 5 طائرات عريضة البدن من طراز A330neo إضافة إلى 20 طائرة من طراز A321neo بموجب اتفاقياته القائمة مع إيرباص، ليرفع عدد الطائرات المؤكدة لدى شركة إيرباص إلى 235 من أصل 280 طائرة في مجموع طلبيات الشراء، بهدف تعزيز خطط النمو والتوسع للسنوات المقبلة.

وبتأكيد شراء الطائرات، يرتفع إجمالي طلبات طيران ناس المؤكدة لطائرات A330neo إلى 20 طائرة، في حين يصل إجمالي طلباته المؤكدة لطائرات من عائلة A320 إلى 215 طائرة.

وقد وقع الاتفاقية عن طيران ناس بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة الشركة عايض الجعيد، في حين وقعها عن إيرباص بونوا دو سانت إكزوبيري، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات قطاع الطائرات التجارية.



وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس: “تأتي هذه الخطوة لضمان النمو المستدام في حجم أسطول طيران ناس خلال السنوات المقبلة وذلك لمواكبة النمو والتوسع في مراكز عملياتنا الستة في أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تعزيز قدراتنا التشغيلية والتوسعية في طيران ناس سوريا،” مشيراً إلى أن زيادة حجم الطلبات المؤكدة سوف تعزز من قدرة طيران ناس في الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم دوره كشريك لوجستي رئيسي في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للسياحة والسفر، وتحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، إلى جانب الإسهام في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وأشار المهنا إلى أن ارتفاع الطلبيات المؤكدة من الطائرات إلى 235 طلبية ضمن مجموع الطلبيات من إيرباص البالغ 280 طائرة، سوف يعزز القدرات التشغيلية والتوسعية لدعم النمو والتحول الذي يشهده الاقتصاد والسوق السعودي في مختلف المجالات، خصوصاً مع المشاريع السياحية الكبرى والأحداث العالمية التي سوف تستضيفها السعودية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

يشغل طيران ناس حالياً أسطولاً من 67 طائرة إيرباص، تشمل طائرتين من طراز A330-300، وأربع طائرات A320ceo، و61 طائرة A320neo، مع مواصلة الناقل الجوي توسيع شبكته التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على السفر داخل المملكة وخارجها، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران ورؤية السعودية 2030 في تعزيز الربط الجوي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية 2030.

