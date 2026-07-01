طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وميونخ وبودابست ضمن وجهات صيف 2026

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين رحلاته المباشرة الجديدة بين الرياض وكل من ميونخ وبودابست، ضمن شبكته لموسم صيف 2026، التي تشمل أكثر من 25 وجهة دولية حول العالم.

أقيم احتفال التدشين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض، حيث جرى استقبال المسافرين المغادرين إلى الوجهات الجديدة وتقديم هدايا تذكارية احتفاءً بإطلاق الرحلات، كما استقبلت فرق طيران ناس المسافرين في مطاري ميونخ وبودابست بحضور شركاء التشغيل في البلدين.

تشمل الرحلات الجديدة تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض إلى كل من ميونخ وبودابست، بينما تنطلق رحلات وجهات الصيف عبر مراكز عمليات طيران ناس في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والقصيم، بما يُوفّر خيارات سفر أوسع لضيوفه خلال موسم الصيف.

يأتي إطلاق الوجهات الجديدة ضمن استراتيجية طيران ناس التوسعية لتعزيز شبكة رحلاته الدولية، وتوفير تجارب سفر مباشرة وأكثر تنوعاً لضيوفه، حيث تمتد شبكة وجهاته لموسم صيف 2026 إلى أكثر من 25 وجهة دولية عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا.

تشمل شبكة الوجهات الصيفية كلاً من: ميلان، كراكوف، جنيف، ريزا، أنطاليا، بودروم، إسطنبول، طرابزون، باتومي، باكو، صلالة، تبليسي، الغردقة، شرم الشيخ، العلمين، سوهاج، سراييفو، سالزبورغ، تيرانا، فيينا، براغ، إضافة إلى الوجهات الجديدة ميونخ وبودابست، إلى جانب بودغوريتسا وجزر المالديف.

وأكدت الشركة أن هذه التوسعات تعكس التزامها بدعم النمو المتواصل في قطاع السفر والسياحة، وتعزيز الربط الجوي للمملكة مع شتى دول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الطيران وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

