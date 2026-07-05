طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة المغربية الرباط

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة المغربية الرباط، ليكون أول ناقل سعودي يربط بين المدينتين، مما يعزز الربط بين المملكتين ويوسع تواجد طيران ناس في السوق الأفريقي.

أقيم حفل التدشين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم الرابع من يوليو، بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات جدة، حيث تم استقبال المسافرين المغادرين على متن الرحلة الأولى بالهدايا احتفاءً بهذه المناسبة.

وسيشغل طيران ناس رحلة أسبوعية مباشرة بين جدة والرباط، إلى جانب الخدمة المباشرة الحالية التي يقدمها الطيران الاقتصادي الرائد بين جدة والدار البيضاء، والتي انطلقت في عام 2023 بواقع ثلاث رحلات أسبوعية. ويهدف هذا التوسع إلى توفير خيارات سفر مرنة وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين البلدين الشقيقين.



تأتي هذه الخطوة كجزء أساسي من خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.