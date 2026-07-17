طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها أتربة مثارة على منطقة نجران حتى السابعة مساء قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العناية بشؤون الحرمين الشريفين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيًا وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي وظائف شاغرة في فروع كاتريون للتموين وظائف شاغرة بـ شركة معادن وظائف شاغرة لدى طيران الرياض ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل أكثر من 85 دولارًا للبرميل الداخلية القطرية: إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض
احتفى طيران ناس بالشاعر أحمد الصالح، المعروف بلقب “مسافر”، مستذكرًا أبياته الشعرية التي تغنّى فيها بمدينة أبها، في مبادرة تعكس تقدير الناقل الجوي للإرث الأدبي والثقافي السعودي.
وجاء ذلك بإعادة تسليط الضوء على قصائد الشاعر الراحل التي وثّقت جمال أبها وطبيعتها، وأسهمت في ترسيخ مكانتها في الوجدان الثقافي، لما حملته من صور شعرية ارتبطت بالمدينة وتاريخها.
أبها حين سحرت الشاعر أحمد الصالح (مسافر) أرضا وناسا#رحلة_أدب @BinIdreesCC pic.twitter.com/7geNAlnYD9
— flynas طيران ناس (@flynas) July 16, 2026