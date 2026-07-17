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طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
طيران ناس يحتفي بالشاعر مسافر ويستذكر أبياته الخالدة عن أبها
المواطن - فريق التحرير

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احتفى طيران ناس بالشاعر أحمد الصالح، المعروف بلقب “مسافر”، مستذكرًا أبياته الشعرية التي تغنّى فيها بمدينة أبها، في مبادرة تعكس تقدير الناقل الجوي للإرث الأدبي والثقافي السعودي.

وجاء ذلك بإعادة تسليط الضوء على قصائد الشاعر الراحل التي وثّقت جمال أبها وطبيعتها، وأسهمت في ترسيخ مكانتها في الوجدان الثقافي، لما حملته من صور شعرية ارتبطت بالمدينة وتاريخها.

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