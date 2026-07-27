طيران ناس يطلق أكبر خطة لاستقطاب وتأهيل 300 طيار سعودي في برنامج “طياري المستقبل”

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن خطته لتأهيل وتخريج ما يصل إلى 300 طيار سعودي بحلول نهاية عام 2027، وذلك ضمن برنامج “طياري المستقبل”، وبرنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة طيران ناس ضمن مسار “واعد”، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، في خطوة تهدف إلى مواصلة رفع نسبة التوطين في وظائف الطيارين وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية الطموحة في قطاع الطيران، بالتوازي مع التوسع والنمو في طلبيات شراء الطائرات التي تصل إلى 280 طائرة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لالتزام طيران ناس منذ تأسيسه في عام 2007 بتطوير الكوادر الوطنية وتأهيل جيل جديد من الطيارين السعوديين، من خلال برامج متخصصة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب النظري والعملي والتدريب على قيادة الطائرات، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة في قطاع الطيران.



وقد حقق برنامج “طياري المستقبل” نجاحاً مشهوداً في مجال توطين وظائف الطيارين، حيث أسهم في تخريج نحو 300 مساعد طيار حتى عام 2024، في حين نجح طيران ناس في وقت سابق في الوصول إلى نسبة توطين بلغت 100% في وظيفة مساعد طيار، ويواصل من خلال خطته الجديدة التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل وظائف الطيارين بشتى مستوياتها، بما في ذلك مسار التدرج المهني نحو وظيفة “طيار”.

ويستهدف طيران ناس، من خلال التوسع في برامج تأهيل الطيارين، دعم احتياجاته المستقبلية من الكفاءات الوطنية بالتوازي مع خطط نمو أسطوله وشبكة وجهاته، والاستفادة من الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لقطاع الطيران في المملكة، في ظل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية ورفع تنافسية سوق العمل السعودي.

كما يأتي برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في طيران ناس ضمن مسار “واعد” ليعزز مسارات التأهيل والتطوير المهني أمام الكفاءات السعودية، من خلال الجمع بين فرص الابتعاث والتأهيل المتخصص والارتباط الوظيفي، بما يتيح بناء مسار مهني في قطاع الطيران والاستفادة من الخبرات والمعارف اللازمة للعمل في أحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في المملكة.