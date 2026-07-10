طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين الرياض وحلب اعتباراً من أول أغسطس

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين الرياض وحلب في سوريا، اعتباراً من الأول من أغسطس، في إطار توسيع شبكته الدولية وتعزيز الربط الجوي بين البلدين الشقيقين بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران ويتواءم مع رؤية 2030.

وسيشغل طيران ناس رحلتين أسبوعيتين مباشرتين بين المدينتين، مما يوفر خيارات سفر مرنة للمسافرين، ويعزز الربط الجوي بين البلدين الشقيقين، بعد أن أصبح أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق في يونيو من العام الماضي.

ويشغل الطيران الاقتصادي الرائد 14 رحلة أسبوعية بين الرياض والعاصمة السورية دمشق، بمعدل رحلتين يومياً، بالإضافة إلى 7 رحلات أسبوعية بين جدة ودمشق بمعدل رحلة جوية مباشرة يومياً، إضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق. وتأتي إضافة الرحلات بين الرياض وحلب وفقًا لخطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.