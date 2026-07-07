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طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية
المواطن - فريق التحرير

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احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض ومدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، في خطوة تعزز الربط الجوي بين المملكة ومختلف الوجهات الإقليمية والدولية.
أقيم حفل التدشين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم السادس من يوليو، بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض، حيث تم استقبال المسافرين المغادرين على متن الرحلة الأولى بالهدايا احتفاءً بهذه المناسبة.
وسيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعياً بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الإسكندرية الدولي (برج العرب سابقاً) بالإسكندرية، مع طرح التذاكر عبر جميع قنوات الحجز التابعة لطيران ناس، بما يوفر المزيد من خيارات السفر المباشر.


يأتي إطلاق الوجهة الجديدة ضمن استراتيجية طيران ناس للتوسع وتعزيز شبكة رحلاته الدولية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز الربط الجوي الدولي ودعم النمو المتواصل في قطاعي السفر والسياحة، إلى جانب ربط العالم بالمملكة وتوفير تجارب سفر متنوعة ومُيسّرة للمسافرين.
طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2,000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.
ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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