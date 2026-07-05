Icon

المملكة ودول أوبك بلس تُعدل الإنتاج وتؤكد مجددًا التزامها باستقرار السوق البترولية Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة والعاصمة المغربية الرباط Icon “سابل” تفرغ أول سفينة قمح في ميناء نيوم بحمولة 66 ألف طن Icon جمعية تحفيظ القرآن الكريم ببريدة توقع ثلاث اتفاقيات شراكة Icon قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل Icon الولايات المتحدة تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الجزائري بذكرى استقلال بلاده Icon البلديات والإسكان تعتمد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية” Icon بسبب موجة الحر.. باريس تعيد فتح مواقع السباحة في نهر السين مجاناً Icon كلب يخرق قواعد الفيفا لمتابعة مباريات كأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

عامل خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
عامل خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحوّل يوم عمل اعتيادي لعامل نظافة في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا إلى واقعة استثنائية، بعدما عثر على حقيبة متروكة على جانب الطريق تضم كميات من الذهب، ومبالغ نقدية تُقدّر قيمتها بنحو 3.5 مليون ليرة تركية، أي ما يعدل نحو 87 ألف دولار أميركي، قبل أن يسلمها إلى الشرطة لبدء إجراءات البحث عن مالكها.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن عامل النظافة واسمه فاتح جيسور، كان يؤدي مهامه اليومية في تنظيف أحد شوارع حي كونورالب تشيفتيبينارلار، عندما لفتت انتباهه حقيبة منسية على حافة الطريق. وفي البداية اعتقد أنها قد تحتوي على مخلفات أو مقتنيات عادية، إلا أنه فوجئ بعد فتحها بوجود كمية كبيرة من الذهب، إلى جانب مبالغ نقدية وبطاقات مصرفية.

قد يهمّك أيضاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال

يوم عمل غير عادي

وأضافت أن العامل لم يتردد في إبلاغ مشرفه المباشر، الذي تواصل بدوره مع الجهات الأمنية، قبل أن تحضر دوريات الشرطة إلى الموقع وتتسلم الحقيبة بكامل محتوياتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور على صاحبها.

وبحسب المعلومات، احتوت الحقيبة على سبيكة ذهبية تزن 400 و17 غراماً من الذهب الخام، و14 قطعة من ربع الليرة الذهبية، و7 أساور ذهبية، وعملتين عثمانيتين، إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 998 ليرة تركية وثلاث بطاقات مصرفية، لتصل القيمة الإجمالية للمحتويات إلى نحو 3.5 مليون ليرة.

وسرعان ما تحوّل عامل النظافة إلى حديث وسائل الإعلام التركية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بتصرفه، معتبرين أنه قدم نموذجاً للنزاهة والأمانة في وقت كان بإمكانه الاحتفاظ بمحتويات الحقيبة أو إخفاء الواقعة، فيما تداول مستخدمون قصته على نطاق واسع مع عبارات الثناء والتقدير.

الأمانة والمسؤولية

وقال جيسور، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إنه لم يعتبر ما قام به أمراً استثنائياً، بل تصرفاً تمليه الأمانة والمسؤولية، موضحاً أنه بادر فوراً إلى إبلاغ المسؤولين بعد أن أدرك قيمة محتويات الحقيبة.

وأضاف أن إعادة الحقيبة إلى الجهات المختصة كان الخيار الطبيعي بالنسبة له، معرباً عن أمله في أن تصل المقتنيات إلى صاحبها في أسرع وقت، مشيراً إلى أن بقاءها في مكانها كان قد يعرضها للسرقة أو الضياع أو حتى التخلص منها مع النفايات.

من جانبها، باشرت الشرطة التركية تحقيقاتها، حيث بدأت بمراجعة بيانات البطاقات المصرفية والمعلومات المتوافرة، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة في محيط المكان، في محاولة لتحديد هوية مالك الحقيبة وإعادة محتوياتها إليه بعد استكمال الإجراءات القانونية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع طفيف
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. ارتفاع...

السوق
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار 24 بـ 501 ريال
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت.. عيار...

السوق
الذهب يتراجع عالميًا بفعل التطورات الجيوسياسية
السوق

الذهب يتراجع عالميًا بفعل التطورات الجيوسياسية

السوق
الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2008
السوق

الذهب يواجه أكبر انخفاض شهري منذ أواخر...

السوق