عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المقر الرئيس للحرس المدني بمملكة إسبانيا، برفقة معالي وزير الداخلية بمملكة إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا.



واطّلع سموه خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتجهيزات المستخدمة في عددٍ من الوحدات الأمنية والتخصصية التابعة للحرس المدني، شملت وحدة التدخل العملياتي الخاصة، والخدمة الجوية وأنظمة الطائرات دون طيار، ووحدة إبطال المتفجرات، ووحدات الأمن المروري، ووحدة حماية الطبيعة، واستمع إلى شرحٍ عن مهامها وآليات عملها، وما تتمتع به من جاهزية وقدرات عملياتية.

كما زار سموه المركز الوطني للعمليات والقيادة ومركز تنسيق المراقبة البحرية بالحرس المدني الإسباني، حيث اطّلع على آليات إدارة وتنسيق العمليات الأمنية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار، وشاهد عرضًا عن إجراءات تأمين الفعاليات الرياضية والتجمعات البشرية الكبرى، والإمكانات التشغيلية والتقنية للمركزين.

حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.