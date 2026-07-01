عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية السيد محسن رضا نقوي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وعقب الاستقبال، وقّع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان الإسلامية، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، بين الوزارتين، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال وتوقيع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومعالي المستشار بمكتب وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

كما حضر من الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق.